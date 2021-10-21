Саакашвілі проведе у в'язниці щонайменше шість років, - прем'єр Грузії Гарібашвілі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі виключає дострокове звільнення колишнього президента Міхеіла Саакашвілі для передачі його Україні.

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

"Головний злочинець у в'язниці, і він проведе там щонайменше шість років. Навмисне поширюють інформацію, що нібито Саакашвілі буде достроково звільнено, і що грузинська влада має намір передати Саакашвілі Україні. Всі ці "інформації" - повний абсурд", - сказав журналістам Гарібашвілі.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі 1 жовтня оголосив голодування і, за даними адвоката, за перші вісім днів схуд на 12 кілограмів. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати. Політика можуть доставити в лікарню у найближчі вихідні. За матеріалами Цензор.НЕТ