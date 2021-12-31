Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые признался, что у него есть маленькая дочь по имени Элис Мария Саакашвили. Как написал сам бывший грузинский лидер в своем Facebook, девочка в этом году стала самой молодой участницей новогоднего концерта "Главного канала" в Грузии, пишет УНН.

"Это первый Новый год, когда я сижу в тюрьме... С другой стороны, в этом году первый год, когда на экране телевизора со сцены встретили самую маленькую участницу новогоднего концерта "Главного канала" Элис Марию Саакашвили. Моя любимая девочка и младшая дочь", - написал Саакашвили.

Заключенный экс-президент не назвал имя матери своей дочери. Однако, по информации СМИ, на фото рядом с дочерью политика грузинская певица Софо Нижарадзе.