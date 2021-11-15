Санкції ЄС проти Білорусі через мігрантів почнуть діяти найближчими днями, - Боррель

Євросоюз повністю погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі на тлі міграційної кризи. Обмежувальні заходи почнуть діяти найближчими днями й торкнуться організаторів трафіку нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Ми домовилися прийняти новий пакет санкцій (проти Білорусі - ред.), п'ятий за рахунком, який буде введений в дію найближчими днями", - сказав Боррель в ході пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС.

За його словами, глави МЗС Євросоюзу прийняли рішення розширити санкції проти Білорусі. Тепер, зазначив Боррель, обмежувальні заходи будуть спрямовані на організаторів трафіку нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "чорні списки" ЄС можуть потрапити до 40 осіб і організацій Білорусі.

Зазначимо, напередодні, 15 листопада, міністри закордонних справ ЄС офіційно затвердили нові критерії санкцій щодо Білорусі.