Сегодня белорусские и русские диаспоры встречались на акции солидарности в своих городах под лозунгом «Разные страны — проблема та же». ФОТО

В Вильнюсе (Литва), в Праге (Чехия), в Милане (Италия) и в Тель-Авиве (Израиль) выходцы из Беларуси и России протестовали против узурпации власти в родных краях.

Во многих городах на митинг собирались в основном представители РФ, однако все участники акции объединялись против общей проблемы двух славянских народов — узурпации власти жадными до денег и влияния жуликами.

Белорусы Варшавы (Польша), Киева (Украина), Мальмё и Стокгольма (Швеция), Франкфурта (Германия) вышли на акцию в центре своих городов. Они требовали освобождения политических заключённых и прекращения репрессий в Беларуси, а также выражали поддержку непосредственно Игорю Лосику. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA