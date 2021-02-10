Секретна запис: іранський чиновник визнає, що правда про збитий рейсі МАУ, можливо, ніколи не буде розкрита

Канадський уряд і органи безпеки вивчають аудіозапис, на якій особа, упізнана джерелами як міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, обговорює можливість того, що знищення рейсу українського Boeing рейсу PS752 було навмисним. Про це повідомляє CBC News. з посиланням на власні джерела.

За даними телеканалу, на записі чутно, як, імовірно, міністр каже, що існує "тисяча можливостей" пояснення збиття літака, включаючи навмисну атаку за участю двох або трьох "диверсантів" - сценарій, за його словами, був "зовсім не малоймовірним".

Він також сказав, що на найвищому рівні уряду та збройних сил Ірану ніколи не розкриють правду про катастрофу.

"Вони не скажуть ні нам, ні будь-кому іншому, бо, якщо вони це зроблять, це відкриє деякі двері в системи оборони країни, про які заявити публічно - не в інтересах нації", - говорить людина на фарсі.

CBC News переклав запис із фарсі на англійську мову трьома людьми, щоб зафіксувати нюанси в мові.

Подробиці розмови та особи інших причетних публічно не оприлюднюються через загрозу безпеці людей. CBC не розкриває джерело запису, щоб захистити цю особу.

Спеціальний радник прем'єр-міністра Канади у справі про катастрофу PS752 Ральф Гудейл повідомив телеканалу, що уряду відомо про записи. За його словами, канадські представники отримали копію в листопаді.

Він сказав, що федеральна поліція Канади, Канадська служба безпеки і розвідки, служба безпеки зв'язку оцінюють достовірність запису.

Гудал заявив, що аудіофайл містить конфіденційну інформацію, і публічне коментування його деталей може загрожувати життю.(…)

Зариф є головним перемовником Ірану з країнами, які втратили громадян на рейсі PS752, і є голосом Ісламської Республіки Іран на світовій арені.

Протягом останнього року Заріф підтримував офіційні твердження уряду про те, що в катастрофі винна людська помилка. Незабаром після катастрофи Заріф заявив, що військові "сміливо" взяли на себе відповідальність, але додав, що військові чиновники тримали його та президента в невідомості цілими днями.(…)

На записі мовою фарсі, чується особа, ідентифікована як Заріф, що припускає, що збиття було випадковим, але пізніше заявляє, що можливо "розвідники" навмисно збили літак.(…)

Колишній міністр закордонних справ Франсуа-Філіп Шампань заявив, що не вважає, що в збитті літака можна звинуватити людські помилки.

Пайям Ахаван, колишній прокурор ООН і член постійно діючого третейського суду в Гаазі, заявив, що запис, який зараз знаходиться в руках спецслужб Канади, є "дуже значущим" новим доказом.(…)

Посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив CBC, що Україна вперше чує про цей запис, хоча канадські правоохоронці допомагають Україні в проведенні власного карного розслідування. Він сказав, що хоче, щоб Україна уважно вивчила цю інформацію.

"Я думаю, це ще одна причина для нас не приймати нічого меншого, ніж правда. Ми не хочемо бачити цапів-відбувайлів замість справжніх злочинців. Ми не хочемо бачити правду, приховану за державною таємницею. Ми хочемо розібратися в цьому ", - сказав Шевченко.

На запитання, чи вважає він, що збиття літака було умисним, Шевченко не виключив цього. "На даному етапі ми не можемо виключати ніяких можливостей", - сказав він.

Посол повідомив також, що Україна запропонувала Канаді кілька способів юридичного обміну інформацією та доказами про катастрофу рейсу PS752, але сторони ще не визначилися з механізмом. За його словами, цей запис показує, що двом країнам необхідно встановити "юридично бездоганний канал" спілкування.

Україна отримала фінальний звіт Ірану про розслідування, проведене щодо безпеки польотів, і повинна до кінця місяця представити свої коментарі.

"Я думаю, ми всі повинні розуміти, що цей звіт може підтвердити, що літак був уражений ракетою, але він не скаже нам, хто натиснув кнопку", - сказав Шевченко.

За матеріалами УНН.