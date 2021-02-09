Сенат США почав розглядати справу щодо імпічменту Трампа

Сенат США ухвалив резолюцію, яка визначає правила слухань у справі імпічменту Дональда Трампа

Про це повідомляє CNN.

Зазначимо, що вперше у сенаті США розглядається процедура імпічменту проти колишнього президента країни.

Слухання проходитимуть за наступним графіком. Після дебатів буде проведено голосування для підтвердження конституційності процедури. Після цього у кожної сторони є до 16 годин на презентацію. Потім чотири години буде відведено на запитання від сенаторів.

Також у графіку виділено чотири години завершальних аргументів, розділених між захистом і звинуваченням. Після цього відбудеться голосування щодо імпічменту Трампа.

13 січня Палата представників ухвалила резолюцію про імпічмент Трампа. Процес імпічменту ініціювали після того, як 6 січня прихильники Трампа увірвалися до будівлі Конгресу, який зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах. За матеріалами Еспресо TV