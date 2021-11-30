Сенат США провалив спробу швидкого ухвалення оборонного бюджету-2022

Республіканці в Сенаті США заблокували процедуру прискореного розгляду законопроєкту з оборонним бюджетом NDAA-2022, змусивши демократів детально обговорити всі положення й правки, що містять, зокрема, й санкції проти Nord Stream 2.

Як повідомляє The Hill, голосування відбулося в понеділок ввечері, передає Укрінформ.

"Сенат проголосував 45 проти 51 за припинення дебатів по проєкту Закону щодо асигнувань на національну оборону (NDAA), який встановлює рівень витрат, а також політику Пентагону (міністерства оборони США - ред.)",- зауважується в публікації.

Натомість для того, щоби далі приймати документ за прискореною процедурою простою більшістю, потрібна підтримка щонайменше 60 сенаторів.

Суперечки між республіканцями й демократами точаться навколо значної кількості поправок, внесених у процесі розгляду документа верхньою палатою Конгресу США. Лідер демократичної більшості Чак Шумер всіляко затягував винесення на голосування документа перед вихідними до Дня подяки, який у США відзначали минулого тижня. У понеділок він намагався припинити ведення дебатів по документу із затвердженими лише 18 поправками. Однак лідер демократів отримав відмову республіканців, які наполягають на обговоренні інших положень.

Лідер республіканської меншості сенатор Мітч Макконнелл у понеділок визначив перелік питань, щодо яких його партія наполягає введення додаткових поправок. Серед них, у тому числі, санкції проти Nord Stream 2, представлені сенаторами Джеймсом Рішем і Тедом Крузом, і які вже були затверджені раніше Палатою представників США. Крім того, республіканці наполягають на голосуванні за поправки щодо підтримки України, а також стосовно Китаю.

Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету на 2022 фінансовий рік у вересні цього року. На початку жовтня документ надійшов на розгляд Сенату США. Для затвердження законопроєкту він має бути ухвалений в обох палатах Конгресу США, після чого обидві редакції повинні пройти процес узгодження та подані на підпис президентові США.