Сенатор США: ми не вважаємо російський парламент легітимним

Сенатор-демократ заявив про численні порушення, допущені в ході виборів до Держдуми, проте США не будуть оскаржувати участь парламенту Росії в ПА ОБСЄ

Голова Гельсінської комісії США, сенатор-демократ від Меріленду Бен Кардін (Ben Cardin), заявив у вівторок, що не вважає офіційно оголошені результати нещодавніх виборів до російської Державної Думи достовірними, а склад парламенту, обраного в результаті цього голосування, - легітимним. Таку думку автор "Закону Магнітського" висловив в інтерв'ю Російській службі "Голосу Америки".

"Цілком ясно, що ми, і міжнародне співтовариство в цілому, не схвалимо ці вибори, як чесні та вільні. Наслідком цього є те, що ми не вважаємо це голосування достовірним, а цей парламент - легітимним. Ми обмежені в тому, які до яких дій ми можемо формально вдатись щодо цього, але очевидно, що все це не отримує нашого схвалення", - заявив Бен Кардін.

За словами Кардіна, "путінська влада завчасно організувала вибори так, щоб результат був передбачуваним і не відображав реальну волю російського народу. Це свідома стратегія, яка була реалізована, тому до російських виборів немає довіри".

"Я можу навести безліч окремих прикладів, коли в регіонах голоси, враховані в списках, були подані не від імені людей, що живуть у даній місцевості. Ми також знаємо, що найважливішого опозиційного лідера не допустили до виборів. Було і блокування доступності належної інформації про вибори в соціальних мережах. Дії російської влади були спрямовані на те, щоб визначити результат, тому до цього результату довіри немає", - додав сенатор.

При цьому, за словами Бена Кардіна, Сполучені Штати не будуть вимагати припинення повноважень російської парламентської делегації в Парламентській Асамблеї ОБСЄ, де сенатор очолює групу представників Конгресу США:

"Якщо навіть ми впевнені в тому, що процес виборів, організований владою, не був відкритим і чесним, а результати - скільки-небудь прийнятними, для нас складно оскаржити їх участь у зустрічах Асамблеї. Відверто кажучи, ми досить часто зустрічаємося з парламентаріями, які представляють Росію в ОБСЄ, і ми цінуємо їх участь, але це не зменшує нашу готовність до певних дій: ми вдались до них щодо Білорусі - незважаючи на те, що делегація Росія була проти цих дій. Ми також підтримали Україну попри те, що російська делегація протестувала. Так що ми діємо незалежно від того, як до цих кроків відноситься Росія, але ми не хочемо заперечувати участь Росії в ОБСЄ".

За матеріалами Російська служба "Голосу Америки", Голос Америки українською.