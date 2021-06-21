Ще сім європейських країн закрили небо для білоруських авіакомпаній

Кілька європейських країн приєдналися до рішення Ради ЄС про заборону польотів у повітряному просторі ЄС та використовувати європейські аеропорти для білоруських авіаперевізників всіх типів.

Рішення про заборону Рада ЄС ухвалила після захоплення 23 травня поточного року білоруською владою пасажирського літака Ryanair з метою арешту опозиційного журналіста. Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у декларації Високого представника ЄС, яка оприлюднена в понеділок на сайті Європейської Ради.

"4 червня 2021 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2021/908, яке доповнює рішення Ради ЄС 2012/642/CFSP (Спільна зовнішня політика та політика з безпеки - ред). Цим рішенням Рада ЄС вирішила посилити існуючі обмежувальні заходи з огляду на ситуацію в Білорусі шляхом запровадження заборони на переліт в повітряному просторі ЄС та доступу до аеропортів ЄС для білоруських авіаперевізників всіх видів. Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, члени Європейського економічного простору, приєдналися до цього рішення", - йдеться у документі.

Як зазначається у Декларації Високого представника ЄС, згадані країни забезпечать відповідність національної політики згаданому рішенню Ради ЄС. Європейський Союз бере до уваги такі зобов'язання та вітає їх.

Як повідомлялося, ЄС запровадив заборону для білоруських авіакомпаній польоти до ЄС та рекомендував європейським авіаперевізникам оминати повітряний простір Білорусі після захоплення та примусового приземлення в аеропорту Мінська 23 травня цивільного літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. Після посадки цього літака, який перетинав повітряний простір Білорусі, білоруський режим затримав колишнього редактора опозиційного каналу Nexta Романа Протасевича та його подругу, росіянку Софію Сапегу.

Згодом спецслужби Білорусі оприлюднили відео із "зізнанням" Романа Протасевича, при цьому на його обличчі та руках були помітні сліди тортур.

Європейська Рада після цього інциденту вже 24 травня вирішила застосувати додаткові індивідуальних санкції проти осіб та установ у Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни, та надала відповідні доручення Єврокомісії та Високому представнику ЄС.

Сьогодні у Люксембурзі відбувається засідання Ради ЄС із закордонних справ, яка, як очікується прийме додатковий пакет індивідуальних санкцій проти 86 осіб та установ в Білорусі. Європейські міністри також зважать на пакет секторальних економічних санкцій проти економіки Білорусі, який буде представлений на розгляд Європейської Ради 24-25 червня поточного року.

За рішенням Кабінету Міністрів України, авіасполучення між Україною і Білоруссю було припинено з 26 травня поточного року. З 29 травня Уряд України заборонив використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах Республіки Білорусь. Між тим, з Декларації Високого представника ЄС Україна не згадується серед країн, що підтримали аналогічні дії Євросоюзу. За матеріалами Укрінформ.