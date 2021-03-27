Щеплення рятує життя, доводять розробники вакцин та клінічні дослідження

У ЗМІ час від часу з'являються повідомлення про те, що навіть вакциновані люди захворюють на COVID-19. Але це не є ані привом для обурення, ані аргументом для відмови від щеплень. Адже навіть якщо хтось після вакцинації має слабкі симптоми або отримує позитивний результат тесту на коронавірус, вакцинація все одно залишається ефективною. Вона діє саме так, як і повинна діяти: запобігає важкому перебігу хвороби і, отже, смерті. Наскільки ефективними є дозволені до використання у ФРН вакцини?

Усі затверджені Європейським агентством з лікарських засобів (ЄАЛЗ) та Управлінням із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) вакцини мають високу ефективність. Так звані мРНК- вакцини, розроблені компаніями Biontech/Pfizer та Moderna, наприклад, досягають ефективності в приблизно 95 відсотків, а векторна вакцина AstraZeneca, за останніми даними, 76 відсотків. Але це означає, що навіть після щеплення залишається можливість зараження.

Якщо ж розглядати ефективність вакцини з врахуванням тяжкості перебігу захворювання, то тоді всі вакцини є значно дієвішими. У разі зараження вони переважно запобігають важкому перебігу хвороби, коли доводиться призначати штучну вентиляцію легенів, або смерті пацієнтів. Чому ж попри щеплення люди все одно помирають від COVID-19?

У Німеччині було кілька випадків, коли особи похилого віку в будинках для літніх людей навіть після вакцинації важко переносили COVID-19, а дехто навіть помирав від цієї хвороби.

Утім, у задокументованих випадках пацієнти заражалися незадовго до або вже після вакцинації. Отже, вакцина не мала достатньо часу для створення належного імунного захисту.

Інститут імені Роберта Коха (RKI) зазначає, що до захворювання після вакцинації можуть призвести два чинники: зараження незадовго до або ж у перші кілька днів після вакцинації. Причина: організму потрібно близько двох тижнів для створення імунного захисту. А повного захисту вдається досягнути лише після другої вакцинації. Що таке абсолютний та функціональний імунітет?

Лікарі розрізняють абсолютний та функціональний імунітет. Абсолютний імунітет означає, що вакцинована людина вже не може нікого заразити. Перші оцінки ефективності вакцини BioNTech/Pfizer в Ізраїлі продемонстрували, що люди, які отримали два щеплення, мали на 92 відсотки менший ризик заразити інших людей.

Отже, принаймні щодо цієї вакцини можна впевнено сказати, що вона забезпечує досить високий абсолютний імунітет проти найбільш поширених варіантів вірусу. Аналогічні дані поки що доступні не для всіх вакцин, але інші вакцини, ймовірно, мають такі ж високі показники.

Лише тоді, коли є чіткі докази того, що вакциновані особи не можуть заразити інших людей, або коли досягнуто достатньо високого рівня колективного імунітету, органи влади можуть звільнити вакцинованих осіб від вимог носити захисну маску або дострибуватися соціальної дистанції. Але Німеччина ще не досягла такого рівня.

З іншого боку, всі вакцини, як уже доведено, гарантують функціональний імунітет: вони запобігають або зменшують ризик розвитку важких симптомів. І навіть у рідкісних випадках інфікування вони значно скорочують тривалість хвороби. Як довго щеплення захищає від інфекції?

Поки що чіткої відповіді на це питання щодо жодної вакцини немає. Перед затвердженням вакцин дослідники змогли визначити, наскільки вони безпечні. У третій фазі розробки вакцин йшлося про їхню функціональну ефективність.

Але як довго імунітет зберігається, можна буде побачити лише з часом. Тому період після затвердження вакцин також називають четвертою фазою розробки. Зараз ми перебуваємо в середині цієї фази. Надійні дані щодо тривалості імунітету будуть отримані лише через кілька місяців або навіть років. Як бути з мутаціями?

Різні вакцини по-різному діють на різні мутації. Наприклад, розробників вакцин турбує виявлений у Бразилії варіант Р.1, яким заразилося багато людей попри те, що вони вже були інфіковані або щеплені.

Південноафриканський варіант B.1.351 також може заражати людей, які вже були щеплені. Лікарі змогли пересвідчитися у цьому на прикладі вакцини від AstraZeneca.

Але і в цих випадках лікарі вважають, що завдяки вакцинації пацієнти щонайменше мають легший перебіг хвороби. Також зменшується кількість пацієнтів, яким призначають інтенсивну терапію.

Це пов'язано з тим, що імунітет складається з двох компонентів: по-перше, імунітету, який антитіла забезпечують проти S-протеїну, в якому можуть мутувати окремі компоненти, а по-друге, імунітету, який забезпечують Т- клітини і який захищають тоді, коли антитіла не є ефективними, повідомляє Deutsche Welle.

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