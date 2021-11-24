Щодо України Путін може діяти не зовсім логічно - Вершбоу

Дії президента Росії Володимира Путіна щодо України можуть не повністю відповідати логіці. Таку думку висловив 23 листопада "Голосу Америки" американський дипломат, експосол США в Росії, колишній заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу.

"Путін може відчувати, що має піти на більший ризик, щоб не допустити успіху України в її спробах приєднатися до Заходу. І оскільки мова йде про пана Путіна, його спадщину та його імідж як збирача руських земель, він може вдатися до дій, які з нашого погляду здаються не зовсім логічними", - сказав він.

Щоб не допустити переходу главою Кремля "червоних ліній", адміністрації президента США потрібно виявити велику рішучість, вважає ексзаступник генсека НАТО.

"Попри на зусилля президента [США Джо] Байдена ще в червні й після цього для досягнення більш стабільних і передбачуваних відносин із Росією, схоже, Росія вважає за краще бути ще більш провокаційною, ніж будь-коли", - пояснив Вершбоу. За матеріалами "Гордон".