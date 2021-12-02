Штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже у 23 країнах - ВООЗ

Новий штам коронавірусу SARS-CoV-2 "Омікрон" виявили вже у 23 країнах. Про це повідомив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус 1 грудня, пише пресслужба ВООЗ.

"Щонайменше 23 країни у п'яти з шести регіонів ВООЗ вже повідомили про випадки "Омікрону", і ми прогнозуємо, що ця кількість зростатиме", - заявив він.

За словами Гебреєсуса, ВООЗ серйозно ставиться до розвитку ситуації.

"Ми весь час дізнаємося більше про "Омікрон", але нам ще треба дізнатися більше про його вплив на передавання, тяжкість захворювання та ефективність тестів, терапевтичних засобів і вакцин. Кілька консультативних груп ВООЗ зустрілися за останні кілька днів, щоб оцінити докази, що з'являються, і визначити пріоритети досліджень, необхідні для відповіді на ці запитання", - заявив він.

Глава ВООЗ заявив, що у глобальному масштабі є "токсичне поєднання" низького охоплення вакцинацією та дуже низького рівня тестування, що є "рецептом" для появи нових штамів коронавірусу.

Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року у Китаї. 11 березня 2020 року ВООЗ оголосила поширення коронавірусу пандемією.

У ПАР 22 листопада виявили новий варіант коронавірусу B.1.1.529, який має велику кількість мутацій, що викликають занепокоєння. ВООЗ надала йому назву "Омікрон".

У ВООЗ зазначають, що попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом порівняно з іншими.

В Україні поки що не виявили такої мутації. У зв'язку з поширенням штаму Міністерство закордонних справ 29 листопада рекомендувало українцям відмовитися від поїздок у сім країн. За матеріалами Гордон.