Штам "Омікрон" виявили вже в 57 країнах - ВООЗ

Штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже в 57 країнах. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що це число буде тільки зростати.

Про це повідомляє Telegram ВООЗ.

"Варіант "Омікрон" вже зареєстровано в 57 країнах, і ми очікуємо, що це число продовжить зростати. Деякі особливості "Омікрона", включаючи його глобальне поширення і велику кількість мутацій, припускають, що він може зробити серйозний вплив на пандемію COVID-19", - зазначив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

За його словами, поки важко передбачити, яким буде цей вплив.

"Зараз ми починаємо бачити послідовну картину швидкого збільшення передачі, хоча на даний момент точні темпи збільшення в порівнянні з іншими варіантами як і раніше важко визначити кількісно", - додав він.

Нагадаємо, в Іспанії виявили штам коронавірусу "Омікрон". Його підтвердили в 51-річного чоловіка, який повернувся з Південної Африки до Мадрида 28 листопада.

Щодо ситуації в Україні, станом на 29 листопада, як заявили в МОЗ, в країні не виявили випадків зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Водночас усі зразки, які відрізняються від "Дельти", ретельно досліджуватимуть.

До слова, через стрімке поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" українців застерегли утриматися від поїздок до низки країн Африки, де були виявлені випадки інфікування. За матеріалами Прямий канал.