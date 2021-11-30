Швеція відмовилася від членства в НАТО: прем'єр-міністр зробила заяву

Швеція відмовилася від членства в НАТО, зазначивши, що свобода країни від військових дій і альянсів сприяє стабільності і безпеці в Північній Європі. Відповідну заяву зробила прем'єр- міністерка країни Магдалена Андерссон, повідомляє УНН з посиланням на сайт шведського уряду.

"Свобода від військових дій добре служить нашій державі і сприяє стабільності і безпеці у Північній Європі. Швеція не подаватиме заявки на членство в НАТО. Швеція не буде пасивною, якщо трапиться катастрофа або напад на іншу країну в Північному регіоні або в ЄС. І ми очікуємо, що ці країни будуть діяти таким же чином, якщо постраждаємо ми самі", - заявила Андерсон.

Прем'єр-міністерка додала, що Євросоюз є важливою ареною зовнішньої політики і безпеки Швеції. А поточне головування Швеції в ОБСЄ дає їй можливість захистити порядок європейської безпеки.

При цьому, Андерсон зазначила, що Швеція буде зміцнювати свою співпрацю у сфері оборони в партнерстві з НАТО, а також з такими країнами, як Фінляндія і США.

Прем'єр-міністерка також заявила, що на даному етапі розробляється оновлена Стратегія національної безпеки Швеції.

Швеція також підтримує створення військової місії ЄС в Україні. Міністр оборони Швеції Пітер Хултквіст підтримав рішення відправки шведських військових в Україну для підтримки країни в триваючому конфлікті з Росією.