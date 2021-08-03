Швейцарія скасувала обмеження на в'їзд з України

Для громадян України із 2 серпня 2021 року знято обмеження на в'їзд до Швейцарії: мова йде про будь-які поїздки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС України.

Водночас під час в'їзду до Швейцарії необхідно пред'явити:

сертифікат про повний курс вакцинації (якщо після отримання останньої дози минуло 14 днів). Перелік визнаних в Швейцарії на цей час вакцин: Pfizer / BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran), Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna), AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™), Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S), Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)), Sinovac (CoronaVac);

або негативний результат ПЛР-тесту (тест необхідно зробити максимум за 72 години до в’їзду);

або негативний результат швидкого тесту на антигени (тест необхідно зробити максимум за 48 годин до в’їзду);

або підтвердження, що ви хворіли на COVID-19 упродовж останніх 6 місяців та одужали.

Для осіб, які прибули до Швейцарії з регіонів з небезпечними варіантами вірусу і перебували на території цих регіонів понад 10 днів та які не щеплені або не можуть довести, що за останні 6 місяців хворіли на COVID-19, передбачено 10-денний карантин.

Особам, які подорожують до Швейцарії літаком, слід завчасно заповнити в'їзний онлайн-формуляр.