Швейцарія спростувала заяву Лукашенка щодо повідомлення про замінування літака

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повідомлення про мінування літака Ryanair нібито надійшло зі Швейцарії. Країна вже відреагувала на такі висловлювання політика.

Влада Швейцарії наголосила, що нічого не знала про так зване "мінування" літака. Тому слова білоруського диктатора - фейк.

Влада Швейцарії не знала про загрозу бомби на борту рейсу Ryanair з Афін до Вільнюса. Тому повідомлення від швейцарської влади владі Білорусі про це не надходили, - заявили у федеральному департаменті закордонних справ Швейцарії.

Лукашенко запевняє, що "діяв у межах законодавства". Мовляв, з території Швейцарії повідомили про вибухівку на борту пасажирського літака, тому повітряне судно й вирішили посадити у Мінську. За словами білоруського диктатора, перед тим екіпаж нібито радився з керівництвом компанії та аеропортом у Вільнюсі. Сам політик, мовляв, хотів захистити людей.

Лукашенко казав, що повідомлення надійшло від бойовиків ісламістського угруповання ХАМАС. Ті свою причетність до ситуації одразу спростували.

Це не єдина неправдива заява Лукашенка щодо ситуації з затриманням білоруського активіста Романа Протасевича та його дівчини-росіянки Софії Сапеги.

Самопроголошений президент також казав, що аеропорти Києва, Львова, Варшави та Вільнюса відмовилися приймати літак, коли надійшло повідомлення про замінування.

ДП "Украерорух" вже спростувало цю інформацію. За матеріалами /24tv.ua