Система сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу може запрацювати у Євросоюзі вже у червні

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє офіційний сайт ЄК.

За її словами, система має запрацювати вже наступного місяця.

"Ми повинні зробити можливими поїздки до ЄС і всередині нього. Рада повідомити, що юридична і технічна підготовка для запуску системи сертифікатів мандрівника ЄС, сертифікатів про вакцинацію, йде повним ходом, вона може запрацювати вже у червні", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що політична угода про запуск системи може бути досягнута до кінця травня. Це зробить можливими подорожі для тих, хто надасть докази того, що вони перехворіли COVID-19 і мають до інфекції антитіла, вакцинувалися, або не заражені COVID-19, що підтверджується негативним тестом.