Сколько заработают российские производители на «Спутнике V» – секрет

Публичные планы

Американская фармацевтическая компания Pfizer, разработавшая совместно с немецкой BioNTech вакцину от коронавируса BNT162b2, указала в отчетности, что рассчитывает заработать не менее $15 млрд от продаж препарата в 2021 г. Совокупный годовой доход Pfizer прогнозирует на уровне $59,4–61,4 млрд. Вакцина Pfizer/BioNTech первой получила одобрение властей в США и странах ЕС. Компании делят расходы и выручку пополам, соответственно, BioNTech также должна получить $15 млрд.

Как сообщает агентство Bloomberg, контракты Pfizer и BioNTech, уже заключенные на данный момент, покрывают потребность в 836 млн доз, в том числе 200 млн для США и 300 млн для стран ЕС (в конце января стало также известно, что более 125 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech будет произведено в 2021 г. для ЕС французской фармацевтической компанией Sanofi). Всего Pfizer и BioNTech сначала планировали произвести в этом году 1,3 млрд доз своей вакцины, но затем увеличили план производства до 2 млрд доз (дозой считается одна инъекция, вакцина Pfizer/BioNTech подразумевает две инъекции).

Примечательно, что еще в ноябре 2020 г. аналитики инвестиционных банков Morgan Stanley и Credit Suisse оценивали весь мировой рынок вакцин от COVID-19 в $10 млрд в год. Однако уже через месяц, в декабре 2020 г., Morgan Stanley спрогнозировал выручку только Pfizer и BioNTech в 2021 г. на уровне $19 млрд. А эксперты Goldman Sachs предрекли другой американской фармацевтической компании, Moderna, продажи на сумму более $13 млрд. Прогноз выручки фармацевтических компаний осложняется неопределенностью с получением разрешений на применение препаратов в разных странах мира, неточностью данных о продолжительности иммунитета от коронавируса после вакцинации (и о необходимости регулярной вакцинации), а также возможностью появления новых штаммов, которые могут потребовать разработки других препаратов.

По информации Bloomberg, цена Pfizer за одну дозу вакцины ($19,5) выше, чем у британской компании AstraZeneca (разработана совместно с Оксфордским университетом, одобрена в ЕС, стоит менее $4) и у американской Johnson & Johnson (пока не одобрена, требуется одна доза, цена менее $10). Но она ниже, чем у Moderna (одобрена в США и ЕС, $25 для крупных заказчиков, $32–37 для мелких). При этом AstraZeneca и Johnson & Johnson обещали поставлять вакцину по себестоимости во время пандемии, так что заработать на продаже своих препаратов эти компании смогут только после ее завершения. AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna планируют поставить в 2021 г. до 1 млрд доз своих вакцин каждая.

Секретные прогнозы

Экономика производства и распространения вакцины «Спутник V» в России, по данным источника «Ведомостей», близкого к компании «Иммунотехнологии» (она выполняет функции единого поставщика препарата), регулируется секретным распоряжением правительства.

750 % составил рост цены акций Moderna за период с февраля 2020 г. по январь 2021 г. Акции Johnson & Johnson за тот же период прибавили в цене только 8%, AstraZeneca – 4%, а стоимость ценных бумаг Pfizer не изменилась (впрочем, разница между минимальной стоимостью и максимальной в течение этого времени составила 55%)

Поэтому о потенциальных заработках компании пока можно только гадать. Указанные в регистрационном удостоверении «Спутника V» компании производят вакцину по контракту с разработчиком – Центром им. Гамалеи. Как правило, компании, занимающиеся контрактным производством, получают фиксированную и относительно небольшую сумму за упаковку, в случае с вакциной – за дозу, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По факту наладить производство «Спутник V» пока смогли только две компании – «Генериум», основанный владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным, и Biocad, где 30% также у Харитонина. Представители «Генериума» не раскрывают мощность производства вакцины. Гендиректор Biocad Дмитрий Морозов говорил «Ведомостям», что к маю 2021 г. компания выйдет на производство 6 млн доз в месяц.

С учетом того, что Biocad не просто выпускает готовую лекарственную форму препарата, но и самостоятельно занимается производством сырья для вакцины, за каждую дозу компания может получать до 30% зарегистрированной максимальной цены, говорит Беспалов. Сейчас, по данным реестра предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), предельная стоимость «Спутник V» составляет 1942 руб. Таким образом, если Biocad выйдет на заявленную мощность в 6 млн доз в месяц, выручка компании может достигать 3,5 млрд руб. ежемесячно (для сравнения, выручка компании за весь 2019 год – 24,1 млрд руб.). Оставшиеся 70% от максимальной цены вакцины могут делить между собой в том числе разработчик и поставщик – Центр им. Гамалеи и «Иммунотехнологии», считает Беспалов.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк полагает, что наладившие производство «Спутник V» компании продают вакцину государству по максимальной зарегистрированной цене – 1942 руб. Минфин, по мнению Шуляка, хочет цену снизить. Во всяком случае, как сообщает отраслевое издание «Фармвестник», об этом заместитель министра финансов Павел Кадочников заявил на совещании правительства в конце января. Формируя госбюджет на перспективу, власти не закладывали массовую вакцинацию населения, замечает Шуляк. При этом он полагает, что из суммы 1942 руб. около 1000 руб. составляет наценка, формирующая прибыль производителей. По прогнозам Шуляка, до конца года в стране суммарно может быть выпущено около 100 млн доз вакцины. Соответственно, если цена не будет снижена, суммарная прибыль производителей может достичь примерно 100 млрд руб.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество заразившихся COVID-19 в мире на настоящий момент превысило 103 млн человек, из них 57,7 млн выздоровели, а умерли от вируса 2,2 млн человек. Более 102 млн человек по всему миру прошли вакцинацию.

По материалам https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/02/03/856577-pfizer-zara...