Слідом за Facebook "впали" Netflix, Steam і PlayStation

Слідом за збоєм роботи в соціальних мережах Facebook, WhatsApp, Instagram, Downdetector повідомляє про проблеми із входом в Netflix, Steam, PlayStation, і в низці ще інших додатків по всьому світу, передає УНН.

Користувачі з різних країн світу почали скаржитися на збій в роботі Netflix, Steam, PlayStation. Також повідомляється, що є проблеми з входом в Twitter. "Важко" працювати став Google.

Згідно з даними, 42% користувачів Netflix повідомляють про проблеми із завантаженням відео, 33% - про припинення роботи сайту, а ще 25% - що перестав працювати додаток сервісу.

Крім того, понад 50% користувачів Steam повідомляють, що не можуть під'єднатися до сервера, майже у чверті користувачів є проблеми з авторизацією, а ще у 21% - виникають проблеми на самому сайті сервісу.

Крім того, клієнти скаржаться на роботу PlayStation Network. У 58% користувачів виникає проблема з підключенням до сервісу, 23% - повідомляють про неможливість увійти в обліковий запис.

Водночас Down Detector у своєму Twitter повідомляє, що проблеми в роботі Twitter почалися ще в полудень за східним часом.

User reports indicate Twitter is having problems since 12:41 PM EDT. https://t.co/qqqwagygy9 RT if you're also having problems #Twitterdown - Downdetector (@downdetector) October 4, +2021

Деякі користувачі повідомляють про те, що виникли проблеми з доступом в You- tube. Down Detector інформує, що близько 20:00 у користувачів з усього світу виникли проблеми з доступом до сервера.

Так, відзначається, що 55% не можуть зайти на веб-сайт, ще 28% не можуть отримати доступ до додатка, ще у 17% виникли проблеми при підключенні до сервера.

Команда месенджера Telegram також повідомила, що можливі збої в роботі програми.

Близько 18:40 за Києвом, у користувачів соціальних мереж Facebook, Instagram і WhatsApp по всьому світу стався збій. За даними Downdetector, у свої акаунти не можуть знайти користувачі України, Росії, і деяких країн Європи.

Відзначимо, що станом на 20:30 додатки все ще не працюють.

У Facebook заявили, що працюють над ліквідацією збою.