Слова Ердогана про Крим не руйнують перспективи його поїздки в Росію - Пєсков

Заяви президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про те, що Крим є окупованим Російською Федерацією, які не руйнують перспективи його візиту в Росію. Таку позицію висловив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія 1", передає УНН.

"У цій ситуації напевно трохи залишило неприємний слід, що подібні заяви стали озвучуватися в дні завершення підготовки до майбутнього візиту. Одначе, це анітрохи не руйнує перспективи проведення успішного, змістовного та конструктивного робочого візиту президента Ердогана в Росію", - сказав Пєсков.

"Ми категорично не згодні з цим, і ми знаємо, що немає можливості досягти згоди в цей момент", - додав він.

За словами прессекретаря Путіна, Туреччина є партнером країни, з яким "зберігаються розбіжності".

"Позиція Туреччини й позиція пана Ердогана по Криму нам добре відома. Вони її не приховували ... Ердоган вважає Крим окупованим", - пояснив він.

Під час виступу президента Туреччини Реджепа Ердогана з трибуни ООН в Нью - Йорку він заявив, що Туреччина виступає за збереження територіальної цілісності України й ніколи не визнає анексію Криму.

На полях саміту турецький лідер провів переговори з Президентом України Володимиром Зеленським.

Ердоган має намір відвідати Росію 29 вересня. За матеріалами УНН.