Сьогодні - День боротьби з туберкульозом

Сьогодні в Україні, так само як і у світі - День боротьби з захворюванням на туберкульоз.

Всесвітній день боротьби з захворюванням на туберкульоз відзначається за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я з 1993 року. Саме 24 березня 1882 року німецький мікробіолог Роберт Кох повідомив про відкриття збудника туберкульозу, за що й був у 1905 році відзначений Нобелівською премією з фізіології та медицини.

Туберкульоз (або ТБ - скорочення від туберкульозна бактерія) - поширене й іноді смертельне хронічне інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Найчастіше хвороба вражає легені, також може розвиватися патологічний процес в інших органах і тканинах. Лікування туберкульозу складне й вимагає прийому декількох видів антибіотиків протягом тривалого часу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, третя частина населення планети інфікована мікобактерією туберкульозу (МБТ). Щорічно на планеті виявляють 8-9 млн осіб, які вперше захворіли на цю підступну хворобу, а кожного дня від неї помирають близько 4,5 тис. людей. Глобальні зусилля з боротьби з туберкульозом врятували приблизно 54 мільйони життів з 2000 року і знизили рівень смертності на 42%.

Мета Дня - підвищити рівень обізнаності населення щодо глобальної епідемії туберкульозу та розповісти про способи її профілактики та лікування.

Одночасно зі світовим співтовариством, відзначають день боротьби із захворюванням на туберкульоз і в Україні (Указ Президента від 22 березня 2002 року). Хоча за критеріями ВООЗ епідемію цієї хвороби в Україні подолано, наша країна все ж віднесена до групи країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз.

Водночас в Україні минулого року захворюваність на відкриту форму туберкульозу зменшилася на 30%. Про це написав Президент Володимир Зеленський у Твіттері з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

"COVID-19 - не привід забувати про інші хвороби. Сьогодні - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу. Україна підтримала намір ООН подолати епідемію недуги до 2030 р. В Україні захворюваність на відкриту форму туберкульозу торік зменшилася на 30%", - зазначив Зеленський. За матеріалами Укрінформ.