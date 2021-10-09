Спецслужбы Эрдогана задержали в Турции россиян с оружием

Задержанных вооруженных людей с российскими паспортами на территории Турции подозревают в шпионаже.

Как информирует "НБН", турецкие средства массовой информации сегодня проинформировали о том, что на территории Турции силами местных спецслужб были задержаны шесть человек. У всех задержанных были выявлены паспорта граждан Российской Федерации.

В материале издания Haber Turk говорится, что граждане России были задержаны турецкими силовиками в Стамбуле и Анталии. Для задержания вышеуказанных лиц пришлось проводить спецоперацию, участниками которой была турецкая разведка и местная полиция.

Все шесть задержанных людей подозреваются в шпионаже и подготовке вооруженного нападения.

Спецслужбы изъяли у задержанных три пистолета. Одна единица оружия была оснащена глушителем и лазерным прицелом. Кроме того, были изъяты магазины и патроны для огнестрельного оружия.

Турецкие силовики отмечают, что граждане РФ готовили вооруженное нападение на территории Стамбула. Они также собирали конфиденциальную информацию. Целью этого был военный или политический шпионаж.