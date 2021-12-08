Сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу і поважатиме суверенітет України, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вітає діалог президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, і висловив сподівання, що РФ не порушуватиме територіальної цілісності України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вітаємо розмову, яка відбулася між президентом Байденом і президентом Путіним учора, і сподіваємося, що цього разу Росія не використовуватиме військову силу, а поважатиме суверенітет і територіальну цінність незалежної держави Європи України", - заявив Столтенберг.

Він також вкотре закликав Росію до зниження напруги та прозорості щодо своїх намірів відносно України.