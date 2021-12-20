Справа MH17: прокурори назвали чотирьох обвинувачених винними у вбивстві 298 осіб

У Нідерландах під час засідання суду у справі про збиття у 2014 році літака рейсу MH17 прокурори зазначили, що четверо обвинувачених, так званий колишній міністр оборони “ДНР” Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава “ГРУ ДНР” Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці “ДНР”, винні у смерті 298 людей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Гіркін, Дубинський, Пулатов та Харченко безпосередньо несли відповідальність за “Бук”. Їхні дії призвели до катастрофи літака та загибелі 298 людей. Вони самі не натискали кнопки, але вони просили, отримали і застосували “Бук” у своїх військових цілях, в результаті чого було збито MH17. Обвинувачені мали на меті збити український військовий літак, але це не змінює суті звинувачень і доказів. Нідерландське законодавство забороняє збиття будь-якого літака. Таким чином четверо обвинувачених винні у вбивстві. Вони використали “Бук” як зброю, переслідуючи свої військові цілі. Вони винні незалежно від того, чи був їхньою ціллю військовий чи цивільний літак”, - сказав він.

А також наголосив, що від самого початку розслідування проводилося на найвищому рівні, а всі покази свідків, супутникові знімки, фото та відео ретельно перевірялися.

За його словами, вдалося встановити багатьох учасників телефонних розмов, які прослуховувалися. Дехто навіть підтвердив свій голос на записі.

“Ми звіряли телефонні дані з інформацією з інших джерел, перевіряли розташування телефонних веж. Також ми вилучали, зокрема, апаратуру, на яку проводилися зйомки, карти пам'яті, щоб перевірити, чи проводилися якісь маніпуляції, чи справжній, наприклад, знімок ”, - сказав він.

Нідерландський прокурор також підкреслив, що Росія надала фейкові супутникові знімки. Також РФ не пояснила, де 17 липня 2014 року був “Бук” з номером “3Х2” 53-ї зенітно-ракетної бригади протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокований у Курську.

Також сторона обвинувачення зазначила, що Росія ветувала в Раді безпеки ООН рішення щодо створення міжнародного трибуналу, тому було вирішено проводити суд у Нідерландах, звідки найбільша кількість загиблих. Метою було визначити причетних до трагедії, підготувати докази для судових справ проти них за кримінальним законодавством Нідерландів.

“Нідерланди не причетні до конфлікту в Україні, але при цьому мають юрисдикцію, бо злочини проти громадян Нідерландів у будь-якій точці світу караються”, - наголосив нідерландський прокурор.

За його словами, російські спецслужби намагаються перешкодити розкриттю правди щодо збиття MH17, тож щодо кожного свідка у справі було вжито заходів для їхнього захисту.

Він також наголосив, що після великої кількості фейків для родичів загиблих рейсу MH17 дуже важливо нарешті почути правду.

“Рішення суду має принести їм (родичам загиблих – ред.) мир та спокій, а ще вплинути на те, щоб у майбутньому запобігти таким трагедіям… Ми готові вислухати обвинувачених та забезпечити справедливий суд ”, - підкреслив нідерландський прокурор.

Варто зазначити, що виступ сторони обвинувачення складається з чотирьох частин. Зокрема, обговорюватимуть докази та причетність обвинувачених до трагедії, позови родичів загиблих та закінчать цьогорічні слухання запитом про вирок.

Згідно з графіком наступні судові засідання відбудуться 21 та 22 грудня.

У Нідерландах сьогодні о 10:00 за місцевим часом розпочалося чергове засідання суду у справі MH17.

Прокуратура почала представлення обвинувального акту. За попереднім графіком судові засідання мають відбутися 20, 21 та 22 грудня.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК «Бук». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17.