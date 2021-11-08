Справа MH17: у Нідерландах сьогодні - чергове судове засідання

У Нідерландах у судовому комплексі “Схіпхол" сьогодні о 10:00 за місцевим часом розпочнеться чергове судове засідання у справі про збиття літака рейсу MH17.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, слово у суді матимуть родичі загиблих.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.