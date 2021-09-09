Справа MH17: у Нідерландах сьогодні - чергове засідання суду

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" сьогодні, 9 вересня, о 10:00 за місцевим часом розпочнеться чергове засідання суду у справі МН17.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі, слово у суді матимуть родичі загиблих рейсу MH17.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова перебуває з робочою поїздкою у Гаазі. Вона також буде присутньою у судовому комплексі "Схіпхол".

Загалом виступити у суді мають понад 90 родичів загиблих рейсу MH17.

Слово у суді матимуть родичі загиблих не лише з Нідерландів, а й Австралії, Малайзії, Індонезії, Канади.

Міжнародна спільна слідча група (JIT) у справі MH17 шукає фото, відео та документи у Курську, звідки було відправлено зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно - ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17.