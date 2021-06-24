Справа МН17: адвокатка просить суд вивчити відео з Коломойським

У Нідерландах під час чергового засідання суду з розгляду по суті справи MH17 захист одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова забажав у черговий раз опитати експертів російського концерну "Алмаз-Антей" .

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, своєю чергою сторона обвинувачення наголосила, що не бачить у цьому потреби.

Нідерландський прокурор Тайс Бергер наголосив, що захист Пулатова вже не вперше вимагає опитати експертів російського концерну "Алмаз-Антей", що вже було зроблено. Він підкреслив, що продовжувати опитувати експертів, зокрема, щодо місця запуску ракети, поки не буде відповідей, яких хочуть адвокати, не належить до прав захисту.

Крім того, адвокатка Пулатова Сабіна тен Дуссхате згадала відео, на якому олігарх Ігор Коломойський начебто говорив про Боїнг. Під час свого виступу вона зазначила, що захист не знайшов цього відео в справі та запитала сторону обвинувачення, чи проводилося дослідження щодо заяв Коломойського.

Своєю чергою нідерландський прокурор зазначив, що захист Пулатова надав посилання на відео з паном Коломойським, де він, за словами представників Пулатова, нібито, говорить про збиття MH17. Однак захист Пулатова не пояснив, як вивчення цього відео стосується їхнього клієнта. Тому сторона обвинувачення просить відхилити це клопотання. Також нідерландський прокурор наголосив, що важливо обґрунтовувати клопотання.

Він також підкреслив, що треба рухатися вперед, і родичі загиблих висловили сподівання, що після їхнього виступу в суді у вересні, процес рухатиметься швидше і вони дочекаються правосуддя, адже на клопотання захисту йде дуже багато часу.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах розпочалося чергове судове засідання по суті у справі МН17.

Головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс зазначив, що сьогодні сторона обвинувачення відповість на запити захисту одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова.

17 червня під час засідання суду у справі МН17 сторона обвинувачення поінформувала про артилерійські обстріли з території Росії цілей на території України, що мали місце влітку 2014 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно- ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17. За матеріалами Укрінформ.