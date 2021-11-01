Справа МН17: у Нідерландах сьогодні чергове судове засідання

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол" 1 листопада розпочнеться 10-ий блок слухань у справі про збиття літака рейсу МН17.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на пресслужбу суду, згідно з попереднім графіком, слухання проходитимуть 1, 8- 9, 15-17 листопада.

Слідчий суддя мав завершити попереднє розслідування до 1 листопада 2021 року, таким чином результати мають бути обговорені у понеділок, 1 листопада.

Очікується, що 8 листопада родичі загиблих продовжать виступи у суді.

Планується, що у вівторок, 9 листопада, будуть обговорені звернення та позови потерпілих. 15 та 16 листопада прокуратура матиме завершальне слово, зокрема, щодо винесення вироку. Також суд залишає за собою можливість проведення судового засідання у середу, 17 листопада 2021 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно - ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.