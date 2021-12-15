США додатково нададуть Афганістану мільйон доз вакцини та майже пів мільярда доларів

Спеціальний представник США по Афганістану Томас Вест заявив про наміри передати через програму COVAX додатково мільйон доз вакцини від коронавірусу.

"Сполучені Штати запропонували народу Афганістану один мільйон додаткових доз вакцини проти COVID-19 через програму COVAX, внаслідок чого загальна кількість доз вакцини досягла 4,3 млн", - заявив Вест.

Він також зазначив, що додатково Афганістану буде виділено 474 мільйони доларів.

"Ми підтримуємо афганський народ", - заявив Вест.

На початку грудня Управління верховного комісара ООН у справах біженців звернулося до світової спільноти із закликом виділити $374,9 млн для допомоги внутрішнім біженцям у Афганістані. У країні знаходяться 3,5 млн внутрішніх біженців. За матеріалами nv.ua