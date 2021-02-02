США готові зняти санкції з "Північного потоку-2" при виконанні Берліном умов

США сигналізували про готовність почати діалог про зняття санкцій з "Північного потоку-2" за тієї умови, що німецька сторона представить пропозиції, які усунуть побоювання Вашингтона щодо проекту. Про це повідомила у вівторок газета Handelsblatt з посиланням на джерела в американській адміністрації, передає УНН.

"Німецька сторона повинна викласти на стіл переговорів пакетне рішення", - зазначило джерело газети. "В іншому випадку нам не вдасться вирішити проблему по темі "Північного потоку-2", - додало воно.

Як зазначає Handelsblatt, зокрема, американці вимагають, щоб питання реалізації газопроводу було пов'язане з механізмом, який дозволить не допустити експлуатацію газопроводу в разі скорочення транзитних поставок через Україну. "Тобто (відповідно до вимоги США) поставки газу по "Північному потоку-2" можуть бути перервані в разі, якщо Москва спробує чинити тиск на Україну, скоротивши обсяги газу", - пише газета.

Крім того, США хочуть в цілому заново обговорити угоду, що регулює транзит російського "блакитного палива" по трубопровідній системі України. "Мета - створити більш вигідні для української сторони умови", - зазначила Handelsblatt. Ще однією вимогою є збільшення потужностей сховищ газу з тим, щоб у разі потреби можна було б постачати ним Україну.

У той же час автори статті нагадали, що за останні роки було багато зроблено для забезпечення паливом країни, наприклад, в плані реверсних поставок. Однак американці хочуть "ще більше активізувати колишні зусилля". На цьому їхні "бажання" не закінчуються. США вимагають від Німеччини надання допомоги Україні в розширенні інфраструктури для можливого подальшого транспортування водню, щоб в майбутньому зробити Київ важливим гравцем на енергетичному ринку і знизити залежність Європи від Росії.

Співрозмовник газети стверджував, що "президент Байден зніме санкції тільки в тому випадку, якщо буде гарантовано, що Росія не зможе використовувати як зброю проти України та інших сусідніх країн їхню залежність в області енергетики".

Handelsblatt повідомила, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорювала по телефону з новим президентом США Джо Байденом тему "Північного потоку- 2", хоча в офіційній заяві кабміну ФРН за підсумками розмови цей момент згаданий не був. Офіційний представник уряду Штеффен Зайберт заявив про готовність обох лідерів співпрацювати в питанні подолання міжнародних викликів, але "упустив важливу деталь - в розмові йшлося і про "Північний потік-2", пише видання.

За його інформацією, поки уряд Меркель не поспішає представляти американцям будь-які пропозиції, хоча і привітав готовність США до компромісу. У Берліні, однак, вважають, що "для справжніх поступок мало простору". "У кінцевому рахунку вже було зроблено багато, щоб розвіяти сумніви американців", - зазначили джерела газети в Кабміні ФРН.

У Берліні вказали на те, що російська сторона запевнила у продовженні постачань газу через Україну і після початку експлуатації "Північного потоку-2". Причому саме уряд ФРН зробив багато зусиль в цьому напрямку, а також в цілому в досягненні домовленостей між Москвою і Києвом щодо транзиту.

Проте держміністр в МЗС ФРН Нільс Аннен висловився в інтерв'ю Handelsblatt за те, щоб піти назустріч Вашингтону. "Раніше була адміністрація, яка не була зацікавлена в досягненні угоди. Якщо є готовність вести діалог, то це політична можливість, якої ми повинні скористатися", - вважає він.

У статті наголошується, що не тільки Берлін, але і сам Вашингтон зацікавлений у врегулюванні розбіжностей по "Північному потоку-2". Адже саме питання реалізації проекту зараз стоїть на шляху налагодження діалогу між США і ЄС, підірваного при Дональді Трампі. Сполучені Штати побоюються, що і інші країни "копіюють стратегію санкцій" і введуть обмеження проти американських фірм. Відповідні пропозиції, наприклад, зробила раніше німецько-французька робоча група. "У зв'язку з цим американці шукають шляхи виходу із заплутаної ситуації", - підкреслюється в матеріалі Handelsblatt.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Роботи були припинені в грудні 2019 року, після того, як швейцарська Allseas відмовилася від прокладання труб через можливі санкції з боку США. Але в грудні 2020 року Nord Stream 2 AG відновила прокладку труби, побудувавши 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. До теперішнього часу з 2 тис. 460 км газопроводу прокладено понад 2 тис. 300 км, що становить 94% від загальної протяжності труби. Залишилося укласти 120 км в водах Данії і більше 28 км - у водах Німеччини.

Раніше Берлін в черговий раз заявив, що не пов'язує "Північний потік-2" і справу Навального. Німеччина наполягає на розслідуванні обставин того, що сталося з Олексієм Навальним, але з питаннями прокладки газопроводу "Північний потік-2" цю тему не пов'язує. Як знову підкреслив на брифінгу офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, проект трубопроводу є економічним.

Раніше Берлін відреагував на заклик Європарламенту зупинити будівництво "Північного потоку-2". Позиція федерального уряду полягає в тому, що - Німеччина бере до відома резолюцію Європарламенту (ЄП) по Олексію Навальному і газопроводу "Північний потік-2", додати до останніх заяв канцлерки ФРН Ангели Меркель з цього приводу нічого.

За матеріалами УНН