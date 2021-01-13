США готують нові санкції проти "Північного потоку-2"

США готують новий пакет санкцій проти російського газопроводу “Північний потік-2”. Держдеп США вже попередив європейські компанії, які допомагають у будівництві газопроводу, про можливі санкції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Держдепартамент США повинен опублікувати звіт про компанії, які надають допомогу в будівництві газопроводу “Північний потік-2” в четвер-п’ятницю. У звіті можуть фігурувати компанії, які займаються страхуванням, підводним прокладанням трубопроводу або перевіркою будівельного обладнання. Серед них, зокрема, може виявитися страхова компанія Zurich Insurance Group.

“Компанії можуть опинитися під загрозою санкцій США відповідно до чинного законодавства, якщо вони не припинять роботу”, – повідомляє видання. За матеріалами РБК-Україна