США готують перелік власних зауважень з приводу небезпечних дій Росії

У відповідь на заяви з Москви США разом із союзниками й партнерами в Європі готують власні зауваження стосовно небезпечних дій, до яких вдається Росія.

Про це заявив на брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Росія заявила про свої занепокоєння з приводу активності США й НАТО. Ми збираємося висунути власний перелік, що стосується дій Росії, які, на наше переконання, є небезпечними для колективних інтересів, колективних цінностей», - зазначив Прайс.

Він нагадав, що в понеділок радник президента США Джейк Салліван провів телефонну розмову з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим. Сполучені Штати підтвердили, що готові долучитися до дипломатичних зусиль по кількох каналах, що включають двосторонню взаємодію, Раду НАТО - Росія, а також ОБСЄ.

При цьому представник Держдепу заявив, що «будь-який діалог, будь-яка дипломатія мають спиратися на принципи взаємності», а Росія повинна враховувати занепокоєння США щодо її дій. Окрім того, зауважив Прайс, це все має відбуватися в повній координації із союзниками та партнерами Штатів у Європі.

«Нічого про них без них»,- наголосив представник Держдепартаменту. Він додав, що йдеться, «про один із фундаментальних принципів міжнародного порядку». У цьому зв’язку речник Держдепу наголосив, що жодна держава, якою б великою, потужною та озброєною вона не була, не має права змінювати кордони та залякувати інші країни.

15 грудня помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії доктор Карен Донфрід зустрілася в Москві з представниками уряду РФ і наголосила на неприпустимості військової ескалації біля кордонів України. Російська сторона передала помічниці державного секретаря США своє «бачення» безпекової ситуації в Європі.