США готують візит держсекретаря Блінкена в Україну - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена готується відправити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну у травні.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело в українському уряді.

"Той факт, що адміністрація Байдена направить свого самого високопоставленого дипломата в Україну за кілька тижнів до потенційного саміту (між Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним - ред.), дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує східноєвропейську націю і цінує її як союзника", - повідомляє телеканал.

Українські чиновники також сподіваються, що Байден перед можливою зустріччю з Путіним знайде час для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Джерело вважає, що візит Блінкена стане ще однією нагодою обговорити потенційну зустріч американського та українського лідерів, поки Байден перебуватиме у Європі цього літа.

У червні Байден планує вирушити до Великої Британії на саміт G7, а потім до Брюсселя на саміт НАТО. Це буде перша його закордонна поїздка на посаді президента США.

13 квітня Байден телефонував Путіну і запропонував йому зустрітися найближчими місяцями у третій країні.

Нещодавно у Кремлі припустили, що зустріч президентів Росії та США може відбутися у червні. Але кажуть, що ухвалення остаточного рішення буде залежати від багатьох факторів.

2 квітня Зеленський провів свою першу телефонну розмову з президентом Байденом. Глави держав обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі та реформи в Україні.

За матеріалами hromadske.ua