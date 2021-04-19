США и Европа должны дать понять России, что они не допустят еще одной военной операции на территории Украины

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CBS.

Так он прокомментировал эскалацию конфликта между Украиной и Россией. Президент подчеркнул, что РФ сейчас должна обеспечить деэскалацию напряженности вблизи своих границ с Украиной.

Макрон напомнил, что выступает "за спокойный и открытый диалог с Россией". В то же время он считает, что Запад должен четко объяснять Москве, нарушение каких "красных линий" будет считать абсолютно недопустимым.

"Если мы хотим быть эффективными, мы должны ускорить дипломатический диалог, а США и Европа должны быть очень четкими в вопросе России. Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле, и мы должны найти способ заслужить авторитет по этому вопросу", - говорит Макрон.

Напомним, по итогам переговоров в Париже 16 апреля канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в совместном заявлении призвали Россию отвести свои войска от границы с Украиной.