США і ФРН готові оголосити про угоду з ПП-2 - WSJ

Результати переговорів США і Німеччини щодо російського газопроводу стануть відомі 21 липня, стверджують журналісти.

Лідери Сполучених Штатів Америки та Німеччини прийшли до згоди щодо проєкту будівництва газопроводу Північний потік-2. Про угоду оголосять 21 липня. Про це йдеться в матеріалі газети The Wall Street Journal, опублікованому у вівторок, 20 липня.

Згідно з даними джерел видання, сторони домовилися, що Вашингтон змінить свою позицію щодо ПП-2, а Берлін у відповідь візьме на себе ряд зобов'язань щодо України.

"Адміністрація Байдена відкине давній опір Вашингтона газопроводу Північний потік-2, змінивши політику США і поклавши таким чином край багаторічним спекуляціям стосовно долі проєкту, який став основним у прогнозах європейського енергетичного сектора. Німеччина, відповідно до угоди, погодиться допомогти Україні в енергетичних проєктах і дипломатії", - йдеться в матеріалі газети.

На цю інформацію вже відреагував сенатор-республіканець Тед Круз, який регулярно тисне на адміністрацію президента США Джо Байдена через ПП-2.

"Якщо повідомлення і деталі угоди правдиві, це буде геополітичною перемогою для Путіна на покоління вперед і катастрофою для США та наших союзників. Президент Байден нехтує законами США і повністю здався Путіну", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Німеччини готова на більш тісне економічне співробітництво з Україною заради укладення угоди зі США щодо Північного потоку-2.

Водночас президент США Джо Байден заявив, що продовжує виступати проти газопроводу ПП-2, оскільки розглядає його як геополітичний проєкт Кремля.

За матеріаламии Корреспондент.net