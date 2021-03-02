США і ЄС синхронно ввели нові санкції проти Росії через отруєння Навального

Сполучені Штати та Євросоюз запровадили нові санкції проти Росії через отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Про європейські санкції йдеться в Офіційному журналі ЄС, про санкції США заявили в Білому домі.

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела санкції проти 7 високопосадовців та 14 організацій з Росії, Німеччини та Швейцарії через виробництво біологічної та хімічної зброї. Конкретні імена та назви юридичних осіб Вашингтон поки не розкрив.

Перші американські санкції за нового президента запровадили після того, як розвідка США дійшла висновку, що за отруєнням Навального нервово- паралітичною речовиною "Новічок" стоїть саме російська влада.

Євросоюз, зі свого боку, був дещо скромнішим, запровадивши санкції лише проти чотирьох російських високопосадовців. Це:

голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін;

генеральний прокурор Ігор Краснов;

командувач військами російської гвардії Віктор Золотов;

директор Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Олександр Калашников.

Крім того, що Брюссель назвав їх відповідальними за свавільний арешт Навального, їх вважають винними у репресіях проти російських протестувальників.

За матеріалами https://hromadske.u