США і союзники заявили про загрозу теракту в аеропорту Кабула

США, Австралія і Великобританія закликали людей триматися подалі від аеропорту в Кабулі через загрозу теракту. Однак багато хто продовжує стояти біля воріт, незважаючи на застереження, передає Reuters.

У попередженні, опублікованому ввечері 25 серпня, посольство США в Кабулі порадило громадянам уникати поїздок в аеропорт і заявило, що ті, хто вже стоїть біля виходу, повинні негайно виїхати, заславшись на "загрози безпеки".

В аналогічному повідомленні Міністерство закордонних справ Великобританії закликало людей в районі аеропорту "переміститися в безпечне місце" в зв'язку з "постійною і високою загрозою терористичного нападу".

Австралія також закликала людей покинути цей район, попередивши про "дуже високою загрозу терористичного нападу" в аеропорту.

Співробітник афганської цивільної авіації, який працює в аеропорту, сказав, що люди продовжують збиратися біля воріт, попри на попередження про атаку.

"Терористу-смертнику дуже легко атакувати коридори, заповнені людьми, і попередження було зроблено неодноразово. Але люди не хочуть їхати (з аеропорту, - ред.), Це їхня рішучість покинути країну, і вони не бояться навіть померти, кожен ризикує своїм життям", - сказав він журналістам.

Дипломат країни НАТО уточнив, що мова йде про загрозу теракту з боку угруповання ISIS-K, яке вважається афганською філією Ісламської держави.

15 серпня таліби без бою взяли Кабул. Тисячі місцевих заповнили аеропорт столиці Афганістану, звідки західні країни евакуювали дипломатичний персонал. Найбільші відчайдухи намагалися полетіти зовні літака.

16 серпня через Кабул українським літаком були евакуйовані майже 80 осіб.

21 серпня з Кабула вилетів другий український літак з евакуйованими, а 23 серпня - третій.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про складнощі евакуації українців з Афганістану.

25 серпня повідомлялося, що Талібан перекрив дороги в аеропорт Кабула для громадян Афганістану.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ