США мають намір виділити $300 млн із оборонного бюджету на допомогу Україні

Активно обговорюваний останніми днями у Конгресі проект оборонного бюджету США на 2022 фінансовий рік передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні, повідомляють у вівторок західні ЗМІ.

Цю суму, зокрема, передбачається витрачати на підтримку українських збройних сил.

Крім того, $150 млн пропонується виділити на ініціативу гарантування безпеки Балтійського регіону.

Загальний розмір оборонного бюджету, як передбачається, становитиме $770 млрд.

У сенаті США триває активне обговорення проекту. Сенатори-республіканці незадоволені тим, що низка запропонованих ними поправок не виноситься на голосування. Без підтримки хоча б частини республіканців демократи, які мають у сенаті більшість місць, не можуть завершити процедуру затвердження оборонного бюджету. За матеріалами Інтерфакс-Україна.