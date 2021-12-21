США можуть обмежити імпорт у Росію смартфонів та компонентів літаків і авто - Reuters

Офіційні особи США розглядають можливість прийняття проти Росії жорстких заходів експортного контролю, що включають обмеження імпорту до РФ смартфонів, основних компонентів літаків та автомобілів, а також матеріалів багатьох інших секторів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного представника адміністрації президента Джо Байдена.

Ці заходи обговорюватимуться на зустрічі високопосадовців 21 грудня. Вони стануть доповненням до економічних санкцій, які адміністрація Байдена розглядає у разі нового вторгнення Росії в Україну.

Ці заходи включають "надзвичайні" заходи експортного контролю, які можуть перекрити доступ до багатьох промислових та споживчих технологій у Росії, сказав чиновник.

За його словами, ці потенційні заходи будуть безпрецедентними для Росії - будуть задіяні інструменти, які використовувала адміністрація колишнього президента Дональда Трампа для створення перешкод китайській телекомунікаційній компанії Huawei у доступі до передових напівпровідників.

Підставою для таких дій є той факт, що напівпровідники, які використовуються у телефонах Huawei, включають деталі, розроблені у Сполучених Штатах, сказав чиновник.

За даними розвідки РФ може готувати нове вторгнення в Україну на січень. Захід погрожує Росії безпрецедентними санкціями у разі вторгнення.

Росія пропонує Заходу "гарантії безпеки", зокрема, вона вимагає відмовитися від розширення НАТО на схід і від військової співпраці з Україною. РФ загрожує "контрзагрозами" у разі відмови від її вимог.

Попри на відмову Кремля зменшити напругу навколо України, провідні країни Євросоюзу "неохоче" займаються розробкою санкцій, які слід запровадити проти Росії у разі нового вторгнення в Україну, пише Bloomberg. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.