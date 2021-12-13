США можуть збільшити кількість військових на східному фланзі НАТО у разі вторгнення РФ в Україну - Псакі

Білий дім розглядає можливість розміщення додаткового військового контингенту у східноєвропейських країнах НАТО у разі можливого вторгнення Росії в Україну.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у понеділок, 13 грудня.

"Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато союзників з НАТО були націлені збільшити присутність (у регіоні Східної Європи - ред.), націлені на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Безумовно, такі заходи (США - ред.) також розглядають у разі, якщо Росія вирішить вчинити напад на Україну", - заявила вона.

10 грудня у МЗС РФ заявили, що зближення України з НАТО створює загрозу масштабного конфлікту в Європі. Відомство вимагає відмінити рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО.

7 грудня відбулися відеопереговори Джо Байдена із Володимиром Путіним. Глава Білого дому висловив стурбованість США та їхніх європейських партнерів нарощуванням РФ сил біля кордонів України та "ясно дав зрозуміти, що США та союзники відреагують рішучими економічними та іншими заходами у разі військової ескалації".

Глава Кремля у відповідь на попередження Байдена про загрозливі пересування російських військ поблизу українських кордонів заявив, що "не слід перекладати відповідальність на плечі Росії", і звинуватив НАТО в "нарощуванні військового потенціалу у рубежів РФ".

Президенти домовилися розпочати переговори з великими союзниками США щодо НАТО та Росією з приводу "побоювань" Москви, пов'язаних з Альянсом.

У Білому домі наголосили, що Байден відмовився давати гарантії Путіну про невступ України до НАТО. Також там запевнили, що підтримують прагнення України набути членства в Альянсі. За матеріалами nv.ua