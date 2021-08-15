США начали эвакуировать сотрудников своего посольства в Кабуле из Афганистана

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, который попросил об анонимности.

"Сейчас, в момент нашего разговора, у нас эвакуируется небольшая группа людей, большинство сотрудников готовы уехать... посольство продолжает функционировать", - сказал он.

14 августа канал CBS News со ссылкой на источники в службах безопасности и дипломатических кругах сообщил, что большинство сотрудников дипмиссии, за исключением ключевых работников, будут эвакуированы в течение ближайших 36 часов. По их словам, все американские дипломаты должны будут покинуть Афганистан к концу месяца. Источник CBS в Минобороны США предположил, что "Талибан" может захватить Кабул "в считанные дни".

На фоне усиления позиций талибов в Афганистане страны начали закрывать посольства и консульства в стране. Свои дипмиссии закроют Норвегия и Дания, а Германия сократит штат персонала посольства в Кабуле до "абсолютного минимума".

О сокращении дипломатического присутствия в Афганистане также объявили власти Великобритании.

Утром в воскресенье афганские власти и представители талибов объявили, что движение без боя захватило Джелалабад, столицу провинции Нангархар. Он был последним из крупных городов на востоке страны кроме Кабула, который находился под контролем официального правительства. До этого "Талибан" захватил весь север Афганистана.

На этом фоне президент США Джо Байден Байден заявил о переброске и развертывании 5 тыс. американских военных для "организованного и безопасного" сокращения американского и союзного персонала персонала в Афганистане. Он также предупредил "Талибан" о "решительном ответе", если американцы подвергнутся опасности.