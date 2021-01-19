Санкції каратимуть будь-яку європейську компанію, яка допомагатиме "Фортуні" завершити будівництво "Північного потоку-2"

США накладуть санкції на російське судно через "Північний потік-2"

США планують запровадити санкції проти російського корабля "Фортуна" в ході своєї протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2". Про це заявили в адміністрації президента Дональда Трампа 18 січня.

Про це Білий дім повідомив урядовцям Німеччини та інших країн Євросоюзу. Санкції проти "Фортуни" почнуть діяти наступного дня згідно з чинним законодавством "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

Санкції каратимуть будь-яку європейську компанію, яка допомагатиме "Фортуні" завершити будівництво "Північного потоку-2".

Уряд Німеччини висловив розчарування рішенням США.

"Ми з жалем беремо це повідомлення до відома", - заявив представник німецького Міністерства економіки.

У грудні 2019 року Сполучені Штати ухвалили законодавство, яке передбачає санкції для будь-якого судна, яке будує трубопровід "Північний потік-2". Це змусило компанію AllSeas, що базується у Швейцарії, відмовитися від роботи над проєктом, виконавши понад 90% робіт.

Зараз Росія намагається завершити проєкт за допомогою власних кораблів, що спонукає США запровадити ширший спектр санкцій.

Нові санкції набудуть чинності за день до того, як Трамп піде з посади. Його наступник Джо Байден раніше також висловлювався проти запуску газогону. Однак він також заявляв, що прагнутиме покращити відносини з європейськими союзниками, в тому числі з Німеччиною.

Сполучені Штати виступають проти проєкту, стверджуючи, що він зміцнить владу Кремля на європейському енергетичному ринку, одночасно підриваючи безпеку та економіку України.

Трубопровід перенаправить природний газ, призначений для Європи, навколо України, позбавляючи Київ мільярдів доларів щорічних транзитних зборів. За матеріалами radiosvoboda.org