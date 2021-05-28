США не планують відновлювати членство в Договорі щодо відкритого неба - ЗМІ

Адміністрація США повідомила Росію про те, що не планує повертатися в Договір щодо відкритого неба, повідомляє в четвер Associated Press.

За даними агентства, адміністрація Байдена повідомила про це Росії напередодні зустрічі президентів двох країн.

"Напередодні саміту Байдена з Путіним США повідомили Росії, що не повертатиметься до Договору з відкритого неба", - пише агентство.

Нагадаємо, що після звинувачень на адресу Росії про порушення Договору 21 травня 2020 року президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з ДОН. США офіційно вийшли з Договору в листопаді минулого року.

Учасниками ДОН є 34 держави. Вони можуть робити обльоти територій один одного з метою контролю військової діяльності. Договір є безстроковим. Будь- який учасник ДОН має право вийти з нього. За матеріалами ZN.UA.