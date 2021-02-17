США не змінять своєї позиції щодо "Північного потоку-2" - Джен Псакі

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що позиція адміністрації Джо Байдена щодо газопроводу Північний потік-2 залишається "ясною та незмінною".

Під час пресконференції Джен Псакі повідомила, що Байден вважає будівництво газопроводу "поганою угодою" для Європи.

"Будівництво газопроводу зробить Україну й Центральну Європу вразливими для Росії і йде в розріз чз цілями країн Європи щодо енергетики та безпеки", - заявила Джен Псакі.

Вона зазначила, що США будуть надалі стежити за будівництвом за газопроводом. Псакі повідомила, що в майбутньому можливим є введення нових санкцій.

З грудня 2019 року діють санкції США щодо іноземних операторів суден- трубоукладальників Північного потоку-2, через які швейцарсько-нідерландська компанія Allseas припинила підводне укладання труб. Роботи по будівництву газопроводу не велися приблизно рік.

З 1 січня 2021 року набули чинності нові обмеження, передбачені оборонним бюджетом США на цей рік. Вони торкнуться компаній, які будуть сертифікувати добудову Північного потоку-2.

За останній місяць через американські санкції від участі в будівництві Північного потоку-2 відмовилися три європейські компанії, в тому числі і швейцарська Zurich Insurance.

6 лютого Росія відновила прокладку труб Північного потоку-2 в Данії через 413 днів після її зупинки через санкції США. За матеріалами nv.ua