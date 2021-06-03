США передадуть іншим країнам 80 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Зокрема й Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила, що там вирішили передати близько 80 мільйонів доз вакцин від коронавірусу іншим країнам.

Про це пише пресслужба Білого дому.

75% з цих вакцин передадуть ініціативі COVAX. Там будуть самостійно вирішувати, як їх розподілити. Але США зазначили, що хочуть віддати пріоритет країнам Латинської Америки та Карибського басейну, Південної та Південно-Східної Азії, а також Африки. Інші 25% Штати розподілять самостійно.

Там вже оголосили про розподілення перших 25 мільйонів доз. Через COVAX 6 мільйонів доз отримають країни Центральної та Південної Америки, 7 мільйонів - країни Азії, 5 мільйонів - країни Африки.

Приблизно 6 мільйонів доз Штати передадуть Мексиці, Канаді, Південній Кореї, Західному берегу річки Йордан та сектору Гази, Україні, Косову, Гаїті, Грузії, Єгипту, Йорданії, Іраку, Ємену, а також співробітникам ООН.

"Передача мільйонів американських вакцин іншим країнами свідчить про серйозне зобов'язання уряду США. Як й у Сполучених Штатах, ми будемо рухатися якомога швидше, дотримуючись нормативних ы правових вимог як США, так і країни-отримувача, щоб полегшити безпечне і надійне транспортування вакцин через міжнародні кордони", - зазначили в Білому домі.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна планує домовитися з Білим домом про постачання вакцин від коронавірусу в рамках програм допомоги.

Американський президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати стануть "арсеналом" вакцин від коронавірусу для країн, які їх потребують, і поставлять їм більше доз, ніж Росія і Китай, - 80 мільйонів. Це становитиме приблизно 13% вакцин, які вироблять у Штатах. За матеріалами babel.ua