США почали виведення своїх військ з Афганістану

Вже триває евакуація декількох військових баз.

Про це повідомив командувач військами США і НАТО в Афганістані Скотт Міллер на прес-конференції в Кабулі, пише видання Knaama Press.

"Ми передамо всі наші бази афганським силам. Деякі наші бази вже почали евакуюватися", - сказав він.

Міллер уточнив, що США мають намір передати три військові бази і один аеропорт місцевим національним силам оборони в найближчі два тижні. Йдеться про аеропорт Кандагара, табори Шорабак і Кемп-Еггерс, а також поліцейську дільницу в провінції Майдану Вардак.

Американські війська залишать Афганістан, незважаючи на те, чи буде укладено мир з "Талібаном", додав він.

НАТО, швидше за все, виведе союзні війська з Афганістану у вересні 2021 року заявила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Велика Британія майже повністю виведе війська з Афганістану. Про повне виведення військ до 11 вересня раніше заявили Сполучені Штати Америки.

Грузія анонсувала виведення військ з Афганістану за узгодженим з НАТО графіком.

Джерело: UA.NEWS