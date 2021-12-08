США поки що не розглядають питання щодо евакуації персоналу чи громадян з України - посольство

Американський уряд поки що не розглядає питання щодо евакуації персоналу чи громадян США з України. Про це повідомило посольство США в Києві у Twitter 7 грудня.

"Всупереч новинам, уряд США поки що не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми робимо на випадок погіршення ситуації з безпекою", - повідомили в дипмісії.

7 грудня канал CNN із посиланням на джерела повідомив, що в адміністрації президента США Джо Байдена вивчають варіанти можливої евакуації американських громадян із України в разі вторгнення Росії на українську територію. За даними CNN, Пентагон планує низку сценаріїв у разі необхідності проведення евакуації: від невеликої евакуації держслужбовців США, які не виконують життєво важливих функцій, до масштабнішої евакуації.

З кінця жовтня західні ЗМІ пишуть про те, що Росія відновила нарощування чисельності своїх військ біля кордону з Україною, і це викликає занепокоєння у високопосадовців у США та Євросоюзі.

18 листопада начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія веде масштабну спецоперацію проти України щодо дестабілізації ситуації як усередині країни, так і за її межами. Накопичення військ РФ біля кордону України "буде продовжуватися і вийде на пік приблизно в кінці січня", підкреслив він.

За оцінкою української розвідки, поблизу українсько-російського кордону та на окупованих територіях України РФ зосередила вже понад 94 тис. російських військових. Міністр оборони України Олексій Резніков не відкидає, що ця цифра скоро може зрости до 175 тис.

У Кремлі назвали повідомлення про підготовку вторгнення "вкиданнями", заявили, що "Росія не збирається ні на кого нападати і не виношує жодних агресивних планів", і звинуватили Київ у підготовці до агресії "проти "ЛНР" і "ДНР". У МЗС України спростували дезінформацію РФ про нібито підготовку до військового нападу на Донбасі.

США та НАТО неодноразово закликали Росію до деескалації напруги на кордонах та прозорості намірів. На початку грудня держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Росію, що за ескалацію агресії в Україні США запровадять нові економічні санкції, "від яких досі утримувалися".

Байден 3 грудня заявив, що готує заходи щодо стримування президента РФ Володимира Путіна від агресії проти України. Новий пакет санкцій, який розробляють у США, передбачає від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, повідомив 6 грудня CNN із посиланням на власні джерела. За матеріалами Гордон.