США пропонують провести засідання РБ ООН по Ізраїлю і Палестині наступного тижня

США пропонують провести засідання Ради Безпеки ООН щодо конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями на початку наступного тижня. Це дасть можливість вплинути на ситуацію дипломатичними засобами.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній прес- конференції з главою МЗС Австралії Маріс Пейн.

"Ми відкриті для відкритої дискусії в ООН і підтримуємо її. Я думаю, що це відбудеться на початку наступного тижня", - відповів Блінкен журналістам, які попросили його прокоментувати прохання США відкласти проведення відкритої зустрічі Радбезу ООН по Ізраїлю і Палестині до 18 травня.

Держсекретар також зазначив, що затримка із засіданням Радбезу ООН в кілька днів дасть "деякий час для того, щоб дипломатія справила певний ефект".

Нагадаємо, ескалація військового конфлікту між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями триває третю добу, число загиблих вже наближається до 100. За цей час по території Ізраїлю випустили близько 2 000 ракет з сектора Газа і Західного берега Йордану. У відповідь ізраїльська армія також завдає ракетних ударів і застосовує авіацію. Сьогодні палестинський ХАМАС випустив ще кілька сотень ракет і спробував атакувати аеропорт біля Ейлата.

На цьому тлі в ряді міст Ізраїлю спалахнули заворушення. Групи арабських громадян Ізраїлю нападали на євреїв. У свою чергу євреї, які дотримуються праворадикальних позицій, нападали на вулицях на арабів, громили їх магазини. Для припинення заворушень у населених пунктах було введено комендантську годину та залучено додаткові сили правоохоронців.

За матеріалами РБК-Україна.