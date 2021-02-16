США пропонують Туреччині відмовитися від російських С-400

Сполучені Штати наполягають на тому, щоб Туреччина відмовилася від закуплених нею російських зенітно-ракетних систем С-400.

Про це йшлося під час телефонної розмови міністрів закордонних справ США й Туреччини, повідомили в понеділок у Держдепартаменті США.

Американська сторона наголосила на тому, що дії Туреччини створює комплекс загроз як для американських програм озброєння, так і для взаємодії в межах альянсу НАТО.

"Держсекретар Блінкен закликав Туреччину відмовитися від утримання російських ракетних комплексів С-400", - повідомили в Держдепартаменті США.

Разом з тим, у Вашингтоні наголосити на важливості двосторонніх відносин з Анкарою.

Нагадаємо, Росія розпочала постачання зенітно-ракетних комплексів С-400 до Туреччини в липні 2019 року. Контракт між країнами на постачання ЗРК С-400 був підписаний наприкінці 2017 року.

У вересні 2019 року Туреччина отримала всі компоненти другої батареї російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Усього за контрактом Анкара має отримати від Москви чотири дивізіони зенітно-ракетних комплексів.

В грудні 2020 року Мінфін США через купівлю російських зенітно-ракетних комплексів вніс у санкційні списки ряд турецьких чиновників та один з державних органів країни.

У США побоюються, що одночасне використання російської і американської зброї дозволить Москві отримати доступ до секретної інформації про нові F- 35. За матеріалами LB.ua