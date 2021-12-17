США просять Євросоюз прискорити узгодження нових санкцій проти Росії - Bloomberg

Адміністрація президента США Джон Байдена підштовхує партнерів у Європейському Союзі завершити розробку широкого пакета санкцій проти російських банків та енергетичних компаній, що можуть бути спільно запроваджені у разі вторгнення РФ до України.

Про це пише Bloomberg, передає Укрінформ.

Як зазначається, президент РФ Путін поки що не показав жодних ознак готовності до відведення військ від кордонів України, тож у Вашингтоні вважають, що узгодження конкретних варіантів санкцій подасть чіткий сигнал російському лідеру.

Заходи ґрунтуються на численних розмовах між представниками США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, а також ЄС загалом.

За даними видання, у країнах ЄС наполягають, що надто поспішне окреслення ймовірних заходів може підірвати зусилля з урегулювання кризи шляхом дипломатії. У США натомість вважають, що санкційний пакет уже необхідно підготувати, щоб спроби стримування РФ від подальшої агресії були переконливими.

Bloomberg пише, що деталі можливих санкцій ще уточнюються, а посадовці оцінюють потенційний економічний та юридичний вплив заходів, що будуть запроваджені у разі вторгнення. Складність полягає у тому, коли сказати Путіну, якою буде ціна його дій, зауважили джерела видання.

Як зазначається, європейські країни, що набагато більше залежать від Москви через імпорт енергетичних ресурсів та інших видів імпорту, ніж США, також стурбовані потенційним впливом деяких заходів на ключові товари та їхню економіку.

Джерела агентства називають деякі потенційні кроки, такі як відключення РФ від платіжної системи SWIFT, вкрай проблематичними через можливі проблеми для світового ринку енергоносіїв та інших ринків, на які надходить експорт з РФ.

Крім того, занепокоєння викликає перспектива припинення експорту газу на тлі зростання цін на енергоносії, оскільки Москва наразі забезпечує близько 40% постачання палива до Європи, йдеться у публікації.

Як повідомлялося, глави держав та урядів Євросоюзу продовжили ще на пів року економічні санкції щодо Росії, які були запроваджені у 2014 році.

Зараз біля кордонів України вже зосереджено близько 100 тис. російських військових.

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив, що вторгнення військ РФ може відбутися у січні-лютому відразу з кількох напрямків: через ділянки східних кордонів (як контрольовані, так і не підконтрольні Києву), а також з Криму та Білорусі.